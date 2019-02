Ζλάταν για το Γιουνάιτεντ – Παρί: «Νικητής... θα είμαι εγώ»! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Σουηδός αστέρας των Λ.Α. Γκάλαξι, αν και έδωσε μια μικρή ψήφο στο σύνολο του Τόμας Τούχελ ενόψει της αποψινής πρώτης αναμέτρησης των δύο συλλόγων στο «Ολντ Τράφορντ», θέλησε να καταστήσει σαφές πως θα είναι χαρούμενος όποια κι αν είναι η έκβαση των δύο αγώνων ανάμεσα στις ομάδες από τις οποίες πέρασε.

«Η Παρί αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει το μομέντουμ. Αν με ρωτούσες πριν λίγο καιρό θα έλεγα πως η Παρί έχει ένα αβαντάζ, όμως τώρα, πιστεύω είναι ότι δύσκολο όμως και πάλι θα πω ότι είναι φαβορί η Παρί λόγω των παικτών που έχει. Όποια κι αν νικήσει, εγώ θα είμαι νικητής γιατί θα έχω μια ομάδα μου στην επόμενη φάση» ήταν τα λόγια του.

"Whoever wins, I'm the winner."

Zlatan gives @StuHolden his pick for tomorrow's big Man United vs PSG match. pic.twitter.com/uhzAE7qYuS

— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2019