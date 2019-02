Αποδεκατισμένη η Ντόρτμουντ στο Λονδίνο!

Όπως γνωστοποίησε η ομάδα της Βεστφαλίας, πίσω έμειναν οι Μάρκο Ρόις (μυϊκό πρόβλημα), Τζούλιαν Βάιγκλ (ίωση), Πάκο Αλκάθερ (τραυματισμός στον ώμο) και Λούκας Πίστσεκ (τραυματισμός στο πόδι), με αποτέλεσμα ο Φαβρ ν' αναπροσαρμόζει τα σχέδιά του για το ματς με τα «σπιρούνια».

Δεν αποκλείεται στην επίθεση να βρεθεί ο Μάριο Γκέτσε, που μπορεί να μείνει ήσυχος για τις βοήθειες που θα πάρει από τον φοβερό και τρομερό Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει ξανά μπροστά στο αγγλικό κοινό και θα τον παρακολουθήσει από κοντά η οικογένειά του.

Balerdi is part of the squad headed to London

Absent from the #THFCBVB trip

- Reus (thigh injury)

- Weigl (flu)

- Paco (shoulder inflammation)

- Piszczek (foot pain) pic.twitter.com/Bca950gxk0

