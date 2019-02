«Δεν φαίνονται καλά τα πράγματα για Καβάνι» (vid)

Ο Ουρουγουανός επιθετικός των Παριζιάνων εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στο ματς με τη Μπορντό, όμως, στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε αναγκαστικά, αφού δεν μπορούσε να συνεχίσει, έχοντας μυϊκό πόνο στο δεξί πόδι.

Άλλωστε, έκανε και νόημα για αλλαγή προς τον πάγκο κι έτσι δεν βγήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο της νίκης (1-0) επί των Γιρονδίνων.

«Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω καθόλου αν θα μπορέσει να παίξει ο Καβάνι. Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλές οι πρώτες ενδείξεις από την κατάστασή του. Είναι τελείως διαφορετικό να προετοιμάζεις την ομάδα σου για ένα τέτοιο ματς χωρίς τους παίκτες – κλειδιά» είπε ο Τόμας Τούχελ που κατά πάσα πιθανότητα από την επιθετική του τριπλέτα θα έχει πλέον διαθέσιμο μονάχα τον Κίλιαν Μπαπέ για το προσεχές ματς στο Ολντ Τράφορντ για τους «16» του Champions League.

This could be a huge boost for Man Utd

Edinson Cavani limped off for PSG after scoring a penalty... pic.twitter.com/J7HzC0s7RH

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 9, 2019