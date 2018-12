Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA διεξήχθη ψηφοφορία για το κοινό, αναζητώντας το κορυφαίο γκολ στη φάση των ομίλων. Και αυτό είναι το αεροπλανικό βολέ του Ιβάν Ράκιτιτς στο «Γουέμπλεϊ» κόντρα στην Τότεναμ.

...and the best @championsleague goal of the group stage is... Ivan ROCKETic

@ivanrakitic

pic.twitter.com/4Rt6vMcVHv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2018