Το πρώτο αυτογκόλ της Γιουνάιτεντ στο Champions League... από τον ίδιο παίκτη, εφτά χρόνια μετά!

Όντας απρόσεκτος σε φάση που ήθελε να προλάβει τον Μπατσουαγί και ίσως δεν άκουσε ποτέ τον Ρομέρο που είχε βγει για να μαζέψει τη μπάλα, με αποτέλεσμα να τα κάνουν μαντάρα και οι δύο και να κάνουν ακόμα πιο σίγουρη τη νίκη της Βαλένθια (τελικό 2-1) στο Μεστάγια.

Ο Τζόουνς, ήταν και ο τελευταίος που είχε πετύχει αυτογκόλ με τους «κόκκινους διαβόλους» σε αναμέτρηση του Champions League, πίσω στο 2011 απέναντι στη Μπενφίκα!

Δείτε... την ποικιλία των αυτογκόλ που έχει πετύχει ο Άγγλος στόπερ:

Phil #Jones scores all types of Own Goals#VALMUN #MUFC #UCL pic.twitter.com/YW4kW6fZUo

— Man Utd Updatez (@ManUtdUpdatez) December 12, 2018