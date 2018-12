Φαν Ντάικ: «Έφταιξε το ότι... γλιστρούσε ο αγωνιστικός χώρος»! (vid)

Σαχτάρ και Λυών μονομαχούν για ένα εισιτήριο στην επόμενη φάση. Δες στο νέο Pamestoixima.gr όλες τις στοιχηματικές επιλογές.

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ θα μπορούσε να έχει βάλει από νωρίς σε μεγάλους μπελάδες τους «κόκκινους» στο κρίσιμο ματς με τη Νάπολι στο «Άνφιλντ», αφού, ένα πολύ δυνατό τάκλιν που επιχείρησε, ναι μεν τον βοήθησε να κόψει την επίθεση των Ιταλών, όμως λίγο έλειψε να προκαλέσει σοβαρότατο πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο του Βέλγου επιθετικού.

Δέχθηκε την κίτρινη κάρτα, οι «παρτενοπέι» παραπονέθηκαν έντονα, η συγκεκριμένη φάση έγινε από αυτές που ξεχώρισαν στη νίκη (1-0) της Λίβερπουλ που προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Champions League και ο Φαν Ντάικ ανέφερε για το περιστατικό:

«Δεν θεωρώ ότι ήταν κακό το τάκλιν... Δυστυχώς τον χτύπησα με τη φόρα, αλλά ποτέ δεν θα πήγαινα σε αντίπαλό μου για να τον χτυπήσω και να τον τραυματίσω. Πήρα τη μπάλα, αλλά λόγω και του γλιστερού εδάφους, τον βρήκα κι αυτόν... Έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Wait, Van Dijk didn’t get a red for this?!

How the hell???

Klopp’s complaining in advance about referees had its reward pic.twitter.com/YKKIXMzdaV

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 12, 2018