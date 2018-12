Το τάκλιν του αμυντικού της PSV που έστειλε την Τότεναμ στους 16 και την Ίντερ εκτός! (vid)

Σαχτάρ και Λυών μονομαχούν για ένα εισιτήριο στην επόμενη φάση. Δες στο νέο Pamestoixima.gr όλες τις στοιχηματικές επιλογές.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης στο Σαν Σίρο με την Ίντερ, ο Ολλανδός αμυντικός της Αϊντχόφεν έκοψε με τάκλιν την τελευταία στιγμή τον Ικάρντι. Ήταν ένα καθοριστικό τάκλιν που κράτησε αυτό το 1-1, το οποίο άφησε την Ίντερ εκτός συνέχειας στο Champions League.

Την ίδια στιγμή με αυτό το τάκλιν, ο Φίρχεφερ θα έσωζε ουσιαστικά την Τότεναμ, η οποία έπαιρνε το 1-1 στο Καμπ Νου από την Μπαρτσελόνα, και με την ισοπαλία του Σαν Σίρο, τσέκαρε αυτή το εισιτήριο για τους 16 του Champions League.

Nick Viergever with a magnificent goal-saving tackle on Mauro Icardi in stoppage time pic.twitter.com/8ORsnto0p7

— Mohamed Moallim (@iammoallim) 11 Δεκεμβρίου 2018