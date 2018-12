Ο παλαίμαχος Ισπανός άσος, τη στιγμή που ο Μοχάμεντ Σαλάχ άνοιξε το σκορ στο Άνφιλντ απέναντι στους «παρτενοπέι», πετάχτηκε από την καρέκλα του να πανηγυρίσει, όμως, σίγουρα το έκανε πολύ πιο ήπια από τον Ρίο Φέρντιναντ που... ούρλιαζε από το βάθος!

Δείτε το βίντεο:

The fist pump and that smile!

Liverpool hero @LuchoGarcia14's studio reaction to Mohamed Salah's winner at Anfield

Still a true Red pic.twitter.com/O3ekoxGFqd

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 11, 2018