Από το γκολ Σαλάχ άρχισαν τα κλάματα (vid)

Δυστυχώς για τη Νάπολι ένας φίλος της ομάδας αποδείχθηκε προφητικός. Στο 38' και μόλις ο Σαλάχ έκανε το 1-0 για την Λίβερπουλ, ένας από τους φιλάθλους των Ιταλών που βρέθηκαν στο Άνφιλντ δεν άντεξε και άρχισε να κλαίει, παρότι ακόμα ήθελε πάνω από ένα ημίχρονο για να τελειώσει το ματς.

Ωστόσο όπως αναφέραμε αποδείχθηκε προφητικός, καθώς το σκορ δεν άλλαξε, η Λίβερπουλ πήρε την πρόκριση για τους «16» του Champions League και άφησε εκτός συνέχειας τη Νάπολι.

Napoli fan in tears at Anfield already after Salah's opening goal, bare in mind Napoli still just need 1 goal to make it through to the knockouts. pic.twitter.com/5XZT2AVBmh

— Mootaz Chehade (@MHChehade) December 11, 2018