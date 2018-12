Ο Σαλάχ τους άδειασε όλους και στέλνει τη Λίβερπουλ στους «16» (vid)

Μάριο Ρουί και Κουλιμπαλί έφαγαν την σκόνη του, ενώ ο Οσπίνα δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο πλασέ του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στο 34' έκανε το 1-0 στον «τελικό» με τη Νάπολι και στέλνει τη Λίβερπουλ στην επόμενη φάση.

Who else but Mohamed Salah! He burned Koulibaly and then finished from a difficult angle, and #Liverpool have the 1-0 lead! As it stands, they'd go through and #Napoli would be out.#LIVNAP #LiverpoolNapoli #UCL #LFC pic.twitter.com/JrKSUVmFHf

— Joga Bonito USA (@Jasoninho10) December 11, 2018