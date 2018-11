Πρωταθλήτρια του πατινάζ... ξεφτίλισε τον Νεϊμάρ: «Εγώ έχω πέσει λιγότερο στην καριέρα μου»! (pic)

Η 21χρονη Ελιζαβέτα Τουκταμίσεβα, έγραψε κάτι που φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη φήμη του Νεϊμάρ έπειτα από τα νέα καμώματά του απέναντι στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ και το tweet της Πρωταθλήτριας του πατινάζ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μόλις είδα το Παρί – Λίβερπουλ. Στην καριέρα μου, έχω πέσει στον πάγο λιγότερες φορές απ' όσες έπεσε ο Νεϊμάρ σε 90 λεπτά»!

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC

