Ο Πικέ είπε πως ήταν «δουλέμενο», ο Μέσι ότι ήταν «τυχαίο» (vid)

Οι «μπλαουγκράνα» προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ του φετινού Champions League με τη νέα νίκη που πανηγύρισαν στην 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων απέναντι στην PSV και εξασφάλισαν και το καλό «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο.

Ο Μέσι πέτυχε τρομερό γκολ και ο Πικέ κατάφερε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας από εκτέλεση φάουλ του συμπαίκτη του για να χριστεί σκόρερ, ωστόσο, οι δυο τους... είπαν τελείως διαφορετικά πράγματα στους εκπροσώπους του Τύπου για το δεύτερο γκολ.

«Είχαμε δουλέψει τέτοια εκτέλεση στις προπονήσεις και δούλεψε και στο παιχνίδι» ήταν η δήλωση του Ζεράρ Πικέ, για να έρθει ο Μέσι να τον εκθέσει τελείως και να πει τα δικά του, τονίζοντας: «Καμία σχέση, απλά ήταν τυχαίο... Ήταν πολύ κακή η εκτέλεση φάουλ και ευτυχώς που ο Πικέ βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και είχε αυτή την εξέλιξη»!

Δείτε το γκολ:

The understanding between Messi & Pique is unparalleled!! pic.twitter.com/kVmGFt9LLR

— Iniesta (@Donandresesque) November 28, 2018