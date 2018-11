Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Ατλέτικο ο Φαλκάο (vid)

Ο Φαλκάο παραμένει ένας από τους αγαπημένους της εξέδρας στην Ατλέτικο και οι οπαδοί της φρόντισαν και του το δείξουν για ακόμη μία φορά. Ο Κολομβιανός επιθετικός ξεκίνησε στον πάγκο της Μονακό και γνώρισε την αποθέωση κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο 55’, όταν πήρε τη θέση του Σιλά. Ο Φαλκάο, μάλιστα, έχασε πέναλτι στο 83’ και οι οπαδοί των γηπεδούχων του έδειξαν τη στήριξή τους, χειροκροτώντας τον και πάλι.

Finally Thierry Henry gives the Atletico fans what they want - Radamel Falcao

Standing ovation for the Colombian.

That’s what 70 goals in 91 games gets you!#ElTigre #AtleticoMadrid pic.twitter.com/Cs8wxVBnVt

