Τον Ντε Χέα... από τα παλιά θύμισε η απόκρουση που έκανε στο ματς της Γιουνάιτεντ με την Γιουνγκ Μπόις, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του, που τελικά έφτασε στη νίκη στις καθυστερήσεις.

That might be one of De Gea’s best saves for Man United. pic.twitter.com/vSu3AEbogs

— Mootaz Chehade (@MHChehade) November 27, 2018