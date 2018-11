Ο Φελαϊνί λύτρωσε την Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις, όμως φαίνεται να χρησιμοποιεί το χέρι του. Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

So, no-one gonna mention Fellaini’s handball to knock the ball where he needed it? #ManUtd pic.twitter.com/8qsNKg87BI

— Matthew Newman (@YourFilm_MN) November 27, 2018