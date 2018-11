Η UEFA θυμήθηκε τη μαγική γκολάρα του Ριβάλντο κόντρα στην Ρόζενμποργκ (vid)

Στις 23/11 του 2005 ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο πρώτο του ευρωπαϊκό διπλό.

Ο Ριβάλντο ήταν αυτός που με ένα μαγικό αριστερό σουτ από τα 30 μέτρα περίπου είχε ανοίξει το σκορ.

Αυτή τη γκολάρα μάλιστα θυμήθηκε σήμερα η UEFA προτρέποντας όσους την ακολουθούν στο twitter να τη δουν ξανά και ξανά.

Πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» σε εκείνο το ματς ισοφαρίστηκαν λίγο πριν το τέλος του ματς από τον Χέλσταντ και το 1-1 ήταν το τελικό σκορ.

You can watch it over and over again.

@RIVALDOOFICIAL's left foot

#OnThisDay in 2005!@olympiacos_org pic.twitter.com/0rWkHajrUi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2018