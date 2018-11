Απρόκλητη επίθεση αστυνομίας σε οπαδούς του Άγιαξ μέσα στο «Ντα Λουζ»! (vid)

Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω βίντεο, ο οπαδός που είχε ταξιδέψει για να στηρίξει από κοντά την προσπάθεια του Αίαντα απέναντι στους «αετούς» της Λισαβόνας, το βράδυ της Τετάρτης, σοκαρίστηκε όταν δέχθηκε χτύπημα από αστυνομικό δίχως να έχει κάνει το παραμικρό, ενώ, η επίθεση κατά των φίλων του Άγιαξ φαίνεται πως συνεχίστηκε...

Portugal 07.11.2018

Benfica - Ajax

Provocative police behavior against Ajax supporters.

It looks like the Portuguese police is the same as the Spanish one. pic.twitter.com/EHSn5RUexL

