Μάτα σε ρεπόρτερ για Πογκμπά: «Ήρθε ο... σταρ του αγώνα»! (vid)

Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε δειλά – δειλά στο πλάνο τη στιγμή που ο Μάτα μιλούσε στην κάμερα στο flash interview και δεν γινόταν να μη διακοπεί για λίγο η συνέντευξη του Ισπανού, ο οποίος ανέφερε: «Ήρθε ο ... σταρ του αγώνα».

Φυσικά ο Πογκμπά ανταπέδωσε τον χαρακτηρισμό, με τον συμπαίκτη του να είναι εκείνος που πέτυχε το ένα γκολ και έφτιαξε το άλλο στο 2-1 της Γιουνάιτεντ στο Juventus Stadium.

"It's the star of the show!"

Juan Mata welcomes Paul Pogba to his post-match interview

@DesKellyBTS pic.twitter.com/WMN9YksxQb

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 7, 2018