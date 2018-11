Κριστιάνο: «Η Γιουνάιτεντ δεν έκανε τίποτα, έπρεπε να νικήσουμε με τέσσερα γκολ»! (vid)

Ο CR7 άνοιξε το σκορ για τους «μπιανκονέρι» κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους», όμως, στο 86' και το 89' όλα ήρθαν τούμπα με το γκολ του Μάτα και το αυτογκόλ του Άλεξ Σάντρο για να πάρει η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μια ανέλπιστη νίκη στο Juventus Stadium .

«Είδα το ριπλέι και δεν είχα καταλάβει πόσο ωραίο ήταν το γκολ... Έκανα καλή κίνηση και πέτυχα καλά το σουτ» είπε αρχικά ο Κριστιάνο για το γκολ του και συνέχισε, σχολιάζοντας το παιχνίδι:

«Έπρεπε να πάρουμε τη νίκη εύκολα με τρία – τέσσερα γκολ. Η Γιουνάιτεντ έκανε μονάχα δυο ευκαιρίες από στημένες φάσεις και γενικότερα δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Είμαστε ακόμα πρώτοι στον όμιλο και θα μάθουμε από τα λάθη μας. Είμαστε καλή ομάδα, είμαστε πρώτοι, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο στο Champions League. Ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει πολλά αλλά θα τα δούμε όλα βήμα – βήμα».

.@Cristiano: – We should've won the game easily. Three-four goals. Manchester didnt't do much, in my opinion.

(@JanAageFjortoft & @Carra23) pic.twitter.com/N55rrHR6Go

— Viasport Fotball (@ViasportFotball) November 7, 2018