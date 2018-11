Ο Ράσφορντ πέτυχε από απόσταση τον ρεπόρτερ του SkySports σε ζωντανή σύνδεση! (vid)

Ο ρεπόρτερ έκανε αμέριμνος τη δουλειά του, με τους τηλεθεατές αλλά και τον camera-man να βλέπουν μια μπάλα από απόσταση να πηγαίνει... τηλεκατευθυνόμενη προς τον Ο'Κόνορ και τους παίκτες της Γιουνάιτεντ να γελούν όταν το πλάνο πήγε σ' εκείνους αμέσως μετά το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

Absolutely pinpoint!

Our own Vinny O'Connor gets hit by a perfect ball at @ManUtd training! @MarcusRashford was that you?

United prepare for tomorrow's crunch game with Juventus: https://t.co/qKrEZwSQNh pic.twitter.com/E1qKLcCHBO

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 6, 2018