Κλοπ και Λίβερπουλ φόρεσαν το λουλούδι-σύμβολο του σερβικού στρατού, για τα θύματα του Παγκοσμίου Πολέμου (pic)

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν τον διαφορετικό χαρακτήρα που διαθέτει. Και το απέδειξε ξανά χθες στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο Κλοπ, πάνω στο μπουφάν που φορούσε στο χθεσινό ματς, είχε ραμμένο ένα μoβ λουλούδι. Πρόκειται για το Ramonda Nathaliae, το οποίο αποτελεί σύμβολο του σερβικού στρατού για τις μάχες που έδωσε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τους πολλούς νεκρούς που έπεσαν στο μέτωπο. Και όχι μόνο ο Κλοπ αλλά και όλη η ομάδα της Λίβερπουλ το είχε στις εμφανίσεις της!

Το συγκεκριμένο λουλούδι έγινε σύμβολο για το γεγονός ότι καταφέρνει να φυτρώνει και να αναπτύσσεται ακόμα και πάνω στους βράχους, στα πιο δύσκολα σημεία, συμβολίζοντας έτσι τη μαχητικότητα των Σέρβων στρατιωτών στον πόλεμο.

Η κίνηση αυτή του Κλοπ τράβηξε το μεγάλο ενδιαφέρον των Σέρβων κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης, με τον Γερμανό τεχνικό να χειροκροτείται για τη στάση του, καθώς οι δύο χώρες (δλδ. η Γερμανία του Κλοπ και η Σερβία) ήταν αντίπαλες κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Liverpool manager Jurgen Klopp might have lost the game but won a lot of praise in Belgrade tonight for the Natalie's ramonda flower pinned to his jacket

The flower symbolizes the Serbian army’s struggle in WWI, when it’s people were literally decimated pic.twitter.com/6V2RiRKgiQ

— david vujanovic (@davidvujanovic) 6 Νοεμβρίου 2018