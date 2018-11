Οι οπαδοί του Αστέρα τραγουδούσαν: «Πάβκοβ is on fire» (vid)

Είχε γίνει το απόλυτο hit στο Euro του 2016. Τότε που όλη η Βόρειος Ιρλανδία τραγουδούσε το «Will Grigg is on fire»... Δύο χρόνια μετά οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα δε το ξέχασαν και τρόλαραν τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Παρά το γεγονός ότι το ματς είχε τελειώσει αρκετή ώρα και το «Μαρακανά» είχε αδειάσει οι οπαδοί του Αστέρα στο πέταλο έμειναν στην θέση τους και φώναζαν στους φίλους της Λίβερπουλ που περίμεναν στο απέναντι στο πέταλο.

Και φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία να τους τρολάρουν τραγουδώντας «Πάβκοβ is on fire, your defence is terrified».

Απολαύστε τους: