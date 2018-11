Και οι Γερμανοί... τρολάρουν για τις επιδόσεις του Μάριν! (pic)

Με ένα γκολ και δυο ασίστ στον λογαριασμό του, ο Μάριν έχει... βάλει το χεράκι του στην προσπάθεια της ομάδας του Βλάνταν Μιλόγεβιτς στους φετινούς ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς οι Σέρβοι έχουν πετύχει τρία γκολ μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Ο Μάριν είναι πρωταγωνιστής, έστω κι αν ο Πάβκοβ πέτυχε και τα δυο γκολ της τεράστιας νίκης (2-0) επί της Λίβερπουλ, με τους Γερμανούς να... τρολάρουν για το γεγονός πως ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού είναι αυτή τη στιγμή ο πιο παραγωγικός Γερμανός ποδοσφαιριστής στη διοργάνωση!

When 6 years later your friends don't believe you when you tell them you have been involved in more #UCL goals this season than any other German player.

Marko Marin (1 goal, 2 assists)#CRVLIV pic.twitter.com/3wACZWwsyg

