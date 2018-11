Έκαναν... Σαν Πάολο ένα εστιατόριο στο Λονδίνο οι οπαδοί της Νάπολι! (vid)

Το Da Maria London έγινε... viral από το βράδυ της Τρίτης μετά και το νέο θετικό αποτέλεσμα των «παρτενοπέι» κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν ισόπαλο και το δεύτερο μεταξύ τους ματς στους ομίλους του φετινού Champions League έπειτα από το 1-1 στο «Σαν Πάολο».

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ήξερε πως να ... οργανώσει τον κόσμο στο μαγαζί και φώναζε τ' όνομα του Ινσίνιε αμέσως μετά το γκολ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι για να ξεσηκώσει τους θαμώνες!

Δείτε το βίντεο:

