Ο Σαλάχ έδωσε τη φανέλα του και πήρε δώρο πανάκριβες σοκολάτες (vid)

Το παιχνίδι έχει τελειώσει, η Λίβερπουλ έχει ρίξει τέσσερα στον Ερυθρό Αστέρα και ο Μοχάμεντ Σαλάχ πηγαίνει στοχευμένα σε μία γυναίκα οπαδό που τον καλεί μέσω ενός μηνύματος σε χαρτόνι. Είναι μία συμπατριώτισσά του, στην οποία δίνει τη φανέλα του. Εκείνη αμέσως του δίνει κάτι πίσω. Και δεν είναι αμελητέο δώρο, μα ένα κουτί από τα πανάκριβα σοκολατάκια της αλυσίδας Thorntons. Οχι και άσχημο αντάλλαγμα για τη φανέλα.

Mo Salah always has time for his fans #MoSalah #LFC ChampionsLeague #UCL

[@davidclarke981] pic.twitter.com/xePWBU6Vub

— Xtra Minute (@XtraminuteTV) October 26, 2018