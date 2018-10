Το ψύχραιμο και έμπειρο βλέμμα του Κασίγιας πριν το πέναλτι (vids)

Ο «άγιος Ίκερ» που διανύει τα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας και προσφέρει τεράστια ασφάλεια κάτω απ' τα δοκάρια της Πόρτο, απέκρουσε πέναλτι της Λοκομοβίτ Μόσχας όταν ακόμα δεν υπήρχε σκορ στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Το βλέμμα του και η έκφραση πως... το 'χει, έδειξαν από πριν πως είχε αποφασίσει που θα πέσει και που θα «μαγνητίσει» τη μπάλα για να τη διώξει!

Iker so confident before the penalty kick. Not a nervous look at all on his face. Basically already knew where to dive and knew the ball was going there. pic.twitter.com/grWpcHtJNM

— Portista (@FCPortoGlobal) October 25, 2018