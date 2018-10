Ο Μπουσκέτς «άδειασε» με τέσσερις επαφές της μπάλας δυο αντιπάλους! (vid)

Ο πολύπειρος χαφ των «μπλαουγκράνα», τον οποίο πρόσφατα ο Σαμ Άλαρνταϊς παρομοίασε με τον... Έρικ Ντάιερ και έτρεχε να το συμμαζέψει, στη νίκη (2-0) επί της Ίντερ κέρδισε ένα από τα highlights της αναμέτρησης.

Με μόλις τέσσερις επαφές με τη μπάλα και έχοντας απόλυτη αντίληψη του χώρου γύρω του αλλά και της θέσης δύο αντιπάλων που είχαν πέσει πάνω του, τους «άδειασε» με αξιοζήλευτη ψυχραιμία και ευκολία περνώντας τη μπάλα από πάνω τους και συνεχίζοντας την προσπάθειά του...

4 touches. Baffles two opponents. Elite press resistance. Sergio Busquets, for you. pic.twitter.com/opZu6ORAjv

— Pranay (@lostprxnxy) October 25, 2018