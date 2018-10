Ο Κουλιμπαλί σπρώχνει τον Ρούι για να κλείσει σωστά τον Μπαπέ! (vid)

Ο θηριώδης στόπερ των «παρτενοπέι» προσπάθησε να βοηθήσει τον συμπαίκτη του να μη χάσει τον Γάλλο φορ με τη ντρίμπλα που έκανε ο τελευταίος και με δεδομένη την ταχύτητά του μόλις ανοίξει τη μπάλα.

Έτσι, περίμενε πίσω από τον Ρούι κάνοντας διπλό μαρκάρισμα στον Μπαπέ και μόλις κατάλαβε που θα πήγαινε, έσπρωξε τον συμπαίκτη του δεξιά για να κολλήσει πάνω του και να μην του αφήσει χώρο για την κίνησή του!

Koulibaly is such a great defender that he's gotta help his teammates out with their positioning pic.twitter.com/8h5xbHR9qp

