Αυτές ήταν οι (φοβερές) 11άδες την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν Μπαρτσελόνα και Ίντερ! (pic & vids)

Οχτώ χρόνια νωρίτερα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρισκόταν στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» και ο Ζοσέ Μουρίνιο σε αυτό των «νερατζούρι».

Φέτος, θα είναι στη θέση τους οι Ερνέστο Βαλβέρδε και Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Την 28η Απριλίου του 2010, ο «special one» συνέχισε το δρόμο του προς την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και του τρεμπλ με την ομάδα του Μιλάνου, πανηγυρίζοντας... προκλητικά στο «Καμπ Νόου» και προκαλώντας αντιδράσεις όταν παρά την ήττα (1-0) με το γκολ του Πικέ, η Ίντερ προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό χάρη στο 3-1 που είχε κάβα από το πρώτο ματς.

Δείτε τις συνθέσεις των δύο ομάδων τότε και... αναπολήστε μαγικές στιγμές, τις οποίες μπορείτε να τις θαυμάσετε και στα βίντεο που ακολουθούν...

The squads the last time Inter & Barca met in the Champions League...

Still waiting for Bojan to turn in to the word's next best player! #BarçaInter pic.twitter.com/FcsBDV5zIM

— The Sportsman (@TheSportsman) October 24, 2018