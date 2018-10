«Αν δεν ήταν και ο Βλαχοδήμος, το σκορ θα ξέφευγε»!

Οι υποστηρικτές των «αετών» τα έβαλαν με την εμφάνιση της ομάδας τους στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Αίαντα στο Άμστερνταμ, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «όλοι σταμάτησαν να παίζουν, παράτησαν το παιχνίδι κι αν δεν ήταν ο Βλαχοδήμος, το σκορ θα έγραφε περισσότερα».

Υπάρχουν αναφορές όπως «τι θα κάναμε αν δεν ήταν κι ο Βλαχοδήμος, όμως μόνος του δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Τουλάχιστον δεν ξέφυγε το σκορ», ενώ άλλοι απλά σημειώνουν πως «γι' ακόμα μια φορά ο Βλαχοδήμος ήταν πολύ καλός και μαζί με τον Γκάμπριελ είναι οι μοναδικοί από τις καλοκαιρινές μεταγραφές που έχουν προσθέσει ποιότητα στην ομάδα»!

It was a battling performance from Benfica last night, and they looked threatening on the counter-attack. Rafa and Vlachodimos were the standout performers. As usual, my main criticism is that the substitutions were made far too late, which handed the initiative to the opposition

— Daveatronic5000 (@daveatronic5000) October 24, 2018