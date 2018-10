Η Γιουνάιτεντ έπεσε ξανά σε κίνηση και ο Μουρίνιο πήγε περπατώντας στο Όλντ Τράφορντ (vid)

Η αποστολή της Γιουνάιτεντ αποφάσισε να μείνει σε ένα κοντινό ξενοδοχείο στο Ολντ Τράφορντ ενόψει της αναμέτρησης με τη Γιουβέντους προκειμένου να μην την πάθει όπως με τη Βαλένθια, όταν το λεωφορείο «κόλλησε» στην κίνηση.

Ωστόσο, η αποστολή της ομάδας την... πάτησε πάλι, με το λεωφορείο να μένει ακινητοποιημένο στον δρόμο λόγω της αυξημένης κίνησης προς το γήπεδο. Ο Μουρίνιο, λοιπόν, «τρελάθηκε» με αυτήν την εξέλιξη και κατέβηκε από το λεωφορείο, με τη συνοδεία ασφάλειας, και κατευθύνθηκε περπατώντας προς το Ολντ Τράφορντ περνώντας κανονικά μέσα από τους οπαδούς!

Jose Mourinho walking to Old Trafford from the team hotel. #mufc [@mufcaways_] pic.twitter.com/ED1KBEcpYJ

— United Xtra (@utdxtra) 23 Οκτωβρίου 2018