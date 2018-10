Οπαδός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχασε το πόδι του από βλάβη σε κυλιόμενη σκάλα στο μετρό της Ρώμης (pics & vids)

Το βράδυ της Τρίτης πριν από την αναμέτρηση της Ρόμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, σημειώθηκε πολύ άσχημο ατύχημα, όταν βλάβη στην κυλιόμενη σκάλα του μετρό τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους που έπεσαν μπροστά και φυσικά υπήρξαν αρκετοί ακόμα που έπεσαν πάνω τους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν στο σημείο που τελειώνει η σκάλα...

Ένας οπαδός της ΤΣΣΚΑ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχασε το πόδι του έπειτα από το ατύχημα, ενώ, όπως ανέφερε άνθρωπος της ρωσικής Πρεσβείας στη Ρώμη, εφτά άνθρωποι νοσηλεύονται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση...

This malfunctioning escalator in a Rome metro station looks HORRIFYING: https://t.co/NrmeRu73NRpic.twitter.com/pjDwhBjHWG

— Complex (@Complex) October 23, 2018