Τραυματισμός, δάκρυα και κίνδυνος για Clasico για τον Μαρσέλο (vid & pic)

Πρόσφατα επέστρεψε, έβαλε γκολάρα με την Πλζεν, ενώ σκόραρε και το προηγούμενο Σάββατο. Ολα πήγαιναν τέλεια για τον Μαρσέλο που έδειχνε το σήμα όταν βρήκε δίχτυα. Ωστόσο, στο 89' δέχτηκε πολύ σκληρό μαρκάρισμα από πίσω και όταν προσγειώθηκε στο χορτάρι, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Καθώς γινόταν αναγκαστική αλλαγή μάλιστα, δάκρυσε. Και τώρα εύλογα οι Μαδριλένοι τρέμουν ότι μπορεί να χάσει το Clasico την ερχόμενη Κυριακή στο «Καμπ Νόου».

Maybe Marcelo will miss the Classico , who is player .

Get well soon @MarceloM12 pic.twitter.com/ExpvGg0Kc4

— GoalsTV (@goalstv77) October 23, 2018