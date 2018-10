Σέρχιο Ράμος για το ξέσπασμα στον Ρεγκιλόν: «Συμβαίνουν αυτά, στο τέλος πάντα νικάμε μαζί» (pic)

Ο Σέρχιο Ράμος έγινε αντικείμενο συζήτησης γι' ακόμα μια φορά αναφορικά με τη συμπεριφορά του, όταν στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης πριν από το αποψινό ματς με τη Βικτόρια Πλζεν άρχισε να κλωτσάει μπάλες προς τον Ρεγκιλόν, ο οποίος τον χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο σε άσκηση που έκαναν οι «μερένχες» με τη μπάλα στα χέρια.

Μερικές ώρες αργότερα, ο αρχηγός της «βασίλισσας» ανάρτησε ομαδική φωτογραφία στα social media και έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν και δεν φαίνεται για ένα συνηθισμένο περιστατικό, τέτοια συμβαίνουν αρκετά στις προπονήσεις. Δεν αποτελεί, όμως, δικαιολογία. Δεν έπρεπε ν' αντιδράσω έτσι. Πάντα τα δίνουμε όλα, έτσι Ρέγκι; Στο τέλος, κερδίζουμε όλοι μαζί».

Ο Ρεγκιλόν που έγινε αποδέκτης του εκνευρισμού του Σέρχιο Ράμος, θέλησε ν' απαντήσει και να μη δώσει συνέχεια στο θέμα, γράφοντας: «Πάντα με την ομάδα μου και πάντα με τον αρχηγό μου, πάμε για τη νίκη».

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

Carpetazo y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 22, 2018