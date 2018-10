Η UEFA θυμήθηκε την γκολάρα του Έκι (vid)

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Οκτωβρίου του 2004 και ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν την Άρσεναλ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Μια Άρσεναλ που την προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει αήττητη το πρωτάθλημα και είχε να χάσει για 49 συνεχόμενα παιχνίδια.

Οι Άγγλοι ούτε στην Λεωφόρο ηττήθηκαν με τους «πράσινους» να παίρνουν την ισοπαλία (2-2), σε ένα παιχνίδι που έμεινε στις μνήμες των φίλων του ποδοσφαίρου για το αδιανόητο γκολ του Έκι Γκονζάλες. Ο Αργεντίνος έξω από την περιοχή και πολύ πλάγια νίκησε τον Λέμαν κάνοντας το 1-1, με την UEFA να το θυμάται ακόμα και σήμερα και να το ανεβάζει και να το «χειροκροτεί»...

One of the most controlled finishes you'll ever see.

Equi Gonzalez for @paofc_ #OnThisDay in 2014 #UCL pic.twitter.com/7PhsaQtNXA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2018