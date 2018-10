Πήγε με ταψί λαζάνια και κέρασε τους οπαδούς στο Νάπολι – Λίβερπουλ! (vid)

Σε ένα κομμάτι εξέδρας στο γήπεδο των «παρτενοπέι», η... πρωτοποριακή ιδέα ενός φίλου της Νάπολι ήταν αυτό ακριβώς που χρειάζονταν οι υποστηρικτές της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι έτσι ώστε να έχουν δύναμη για να φωνάξουν και να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές.

Κάνοντας την εμφάνισή του με ένα ταψί λαζάνια, ο εν λόγω κύριος φρόντισε ώστε να μην πεινάσουν οι συνοπαδοί του και όλοι μαζί χάρηκαν χορτασμένοι το γκολ του Ινσίνιε στο φινάλε για το 1-0 επί των «κόκκινων», το βράδυ της Τετάρτης.

A Napoli fan brought an entire Lasagna to #NapoliLiverpool & started handing it out to the people around him

Only in Italy

( @CB_Ignoranza) pic.twitter.com/FvNYv58Qjh

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) October 6, 2018