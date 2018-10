Η «ρουκέτα» του Ράκιτιτς έκανε Ολλανδό σπίκερ να περιγράψει... εκτόξευση πυραύλου! (vid)

Ο Κροάτης χαφ, στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης κι έπειτα από... ζογκλερικό γύρισμα που έγινε προς τα όρια της περιοχής προτού η μπάλα βγει εκτός ορίων, έγειρε το κορμί του κι έκανε τρομερό σουτ για να νικήσει τον Γιορίς και να γράψει προσωρινά το 2-0 πολύ γρήγορα για τους «μπλαουγκράνα».

Ο Ολλανδός εκφωνητής που περιέγραφε την αναμέτρηση για λογαριασμό τηλεοπτικού σταθμού της πατρίδας του, ήξερε ακριβώς πως να παρομοιάσει το γκολ και να κάνει τον κόσμο να καταλάβει πως είχε γίνει... μάρτυρας εκτόξευσης πυραύλου!

Dutch commentator says exactly what we were all thinking after Rakitic's goal last night. pic.twitter.com/LhJdv2YmCA

