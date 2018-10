Μεγάλωσε τη λίστα με τα... αγγλικά «θύματα» ο Μέσι (vids)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρέθηκε σε καταπληκτική βραδιά στο Λονδίνο, αφού, πέρα από τα δύο γκολ, είχε ισάριθμα δοκάρια και συμμετείχε στα τέρματα των Κουτίνιο και Ράκιτιτς με εκπληκτικές μπαλιές.

Μάλιστα, με την ίδια κίνηση και το ίδιο σουτ από σχεδόν το ίδιο σημείο, βρέθηκε δις τη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Ούγκο Γιορίς στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης στο «Γουέμπλεϊ».

Η Τότεναμ έγινε το νέο... αγγλικό «θύμα» του Μέσι, ο οποίος έχει μετρήσει μέχρι στιγμής 9 γκολ κόντρα στην Άρσεναλ, 6 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, 3 κόντρα στην Τσέλσι και 2 γκολ έχει βάλει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κάποτε, αδυνατούσε να νικήσει τον Πετρ Τσεχ, κυρίως στα ματς της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Τσέλσι, όμως, κατάφερε να βρει τρόπο να παραβιάσει την εστία του Τσέχου πορτιέρε όταν εκείνος πλέον είχε μετακομίσει στην Άρσεναλ.

Από τα πιο σημαντικά γκολ που έχει σημειώσει απέναντι σε αγγλικούς συλλόγους, είναι σίγουρα το καταπληκτικό αριστερό σουτ με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Γουέμπλεϊ», στον τελικό του Champions League το 2011...

Αξίζει να σημειωθεί πως απέναντι σε κλαμπ που ανήκουν στο top-6 του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Μέσι έχει καλύτερους αριθμούς από αυτούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Αργεντινό να έχει συνολικά 22 γκολ και 7 ασίστ και τον CR7 να έχει σημειώσει 14 τέρματα και 6 ασίστ.

What a fabulous goal by Messi. He’s done it at Wembley again. Started the move and then finished it off in sensational fashion. Simply the greatest ever. pic.twitter.com/4tSOfv1ciQ

— David. (@PeakRooney) October 3, 2018