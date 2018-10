Πάρτι οπαδών και παικτών της Νάπολι μετά τη νίκη με τη Λίβερπουλ (vid)

Οι παίκτες του Αντσελότι βρέθηκαν και πάλι μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς τους και συμμετείχαν στο πάρτι που έστησαν εκείνοι στην εξέδρα μετά το 1-0 επί της Λίβερπουλ.

Οι «παρτενοπέι», κατάφεραν μετά την κακή ισοπαλία (0-0) της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League με τον Ερυθρό Αστέρα να πάρουν σημαντικότατο «τρίποντο» και ο επιβλητικός τρόπος που ήρθε απέναντι στην μέχρι πρότινος αήττητη Λίβερπουλ, ήταν το καλύτερο ερέθισμα για τους πανηγυρισμούς.

Brilliant scenes as the Napoli players celebrate in front of their fans after their last-minute win against Liverpool

This is what football is all about pic.twitter.com/pdfuYdmg4Y

