Ξεσήκωσε τη Νάπολη η ιαχή «the champions» από το «Σαν Πάολο»! (vid)

Οι φίλοι των «παρτενοπέι» ξέσπασαν στο φινάλε με το γκολ του Ινσίνιε που χάρισε τη νίκη με σκορ 1-0 επί των «κόκκινων», ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και βλέποντας πως η ομάδα τους μπορούσε να κάνει τη ζημιά στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, έδωσαν το δικό τους ρεσιτάλ.

Πριν από την έναρξη του αγώνα και κατά την ανάκρουση του ύμνου του Champions League, η ιαχή «the champions» ακούστηκε σε κάθε άκρη της πόλης...

Ακούστε τη φωνή των οπαδών:

“The Champions” roar, far out from the Stadio San Paolo, before Napoli and Liverpool tonight. pic.twitter.com/rbz0hPX4zE

