Όλο το... σόου του Μέσι κόντρα στην Τότεναμ σε ένα βίντεο (vid)

Τα λόγια του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αντικατοπτρίζουν την εικόνα της αναμέτρησης στο γήπεδο του Λονδίνου, αφού, ο κόουτς των «σπιρουνιών» ανέφερε: «Δεν χάσαμε από ομάδα, αλλά από τον Λιονέλ Μέσι. Δεν είναι ντροπή να λες ότι έχασες από έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερος των τελευταίων ετών και θα είναι ο καλύτερος για όσο παραμείνει στο ποδόσφαιρο».

Ο Μέσι έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Τότεναμ διασκεδάζοντας το παιχνίδι και η τρομερή του εμφάνιση συνοψίζεται στο παρακάτω βίντεο...

Lionel Messi vs. Tottenham. [@ol_nolib]

Forget the popularity contests, forget the shiny individual trophies, forget the artificial attempts to contrive an equilibrium that doesn't exist.

Lionel Andrés Messi Cuccittini will remain the greatest of all time. pic.twitter.com/IFPDOpufza

