Χωρίς σουτ στο τέρμα από το 2006 η Λίβερπουλ (pic)

Ένα από τα ατού της Λίβερπουλ εδώ και πολλά πολλά χρόνια είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο. Οι «κόκκινοι» προσφέρουν θέαμα πετυχαίνοντας πολλά γκολ και όταν δεν σκοράρουν όντως είναι είδηση. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο τέρμα στην αναμέτρηση με τη Νάπολι χάνοντας με 1-0 στην 2η αγωνιστική του Champions League. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι παίκτες της όχι απλά δεν πανηγύρισαν γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από το 2006, όταν και είχαν χάσει από την Μπενφίκα επίσης με 1-0, αλλά δεν έκαναν ούτε ένα σουτ στο τέρμα.

0 - Liverpool failed to muster a single shot on target in a Champions League game for the first time since February 2006 (0-1 vs Benfica). Wayward. pic.twitter.com/bjYUuzDkz5

— OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2018