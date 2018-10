Από γκάφα σε γκάφα ο Λουκάκου, μπερδεύεται μόνος του! (vids)

Ο Βέλγος επιθετικός έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να κάνει ούτε μια πρώτη επαφή με τη μπάλα, παραχωρώντας πλάγιο υπέρ των «νυχτερίδων», ενώ, η στιγμή που έγινε... viral από το ματς της Τρίτης ήταν η προσπάθειά του να ντριμπλάρει στην περιοχή των Ισπανών, με αποτέλεσμα να πατήσει τη μπάλα και να του φύγει πίσω, χάνοντας τη στιγμή και την ευκαιρία...

Lukaku trying to play football is the funniest thing you will watch tonight. Enjoy. pic.twitter.com/k3zGD9Qh77

— World Cup (@FlFAWC2018) October 2, 2018