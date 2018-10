Ιστορικό γκολ και συγκινητική αφιέρωση από τον γιο του Κλάιφερτ (vid)

Ο Ολλανδός επιθετικός, σε ηλικία 19 ετών και 150 ημερών έγινε ο δεύτερος νεότερος Ολλανδός που ξεκινάει σε ματς Champions League για ομάδα εκτός των συνόρων της πατρίδας του, μετά τον Τζέφρι Μπρούμα (19 ετών και 10 ημερών με την Τσέλσι), ενώ, έγινε ο νεότερος Ολλανδός που σκοράρει στη διοργάνωση με ξένο κλαμπ, μετά τον Όλα Τζον (20 ετών και 185 ημερών με τη Μπενφίκα το 2012).

Στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα, το βράδυ της Τρίτης, για να γράψει το 4-0 (τελικό 5-0) απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ο Κλάιφερτ έτρεξε να πάρει μια φανέλα με το όνομα και τον αριθμό του Αμπντελάκ Νούρι, ο οποίος έχει μείνει πλέον με μόνιμη εγκεφαλική ζημιά μετά το καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί σε ματς προετοιμασίας του Άγιαξ το 2017...

Justin Kluivert dedicated his goal tonight to former Ajax team-mate Appie Nouri #StayStrongAppie pic.twitter.com/hE73IekZAC

— B/R Football (@brfootball) October 2, 2018