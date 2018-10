Σκόουλς: «Ο Μουρίνιο είναι πλέον ενοχλητικός για την ομάδα» (vid)

Τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα της Γιουνάιτεντ έχουν βάλει τον Ζοσέ Μουρίνιο στο μάτι του κυκλώνα. Στον Πορτογάλο «επιτέθηκε» και η παλιά δόξα της ομάδας Πολ Σκόουλς αναφέροντας πως θα πρέπει να φύγει γιατί κάνει κακό στους «μπέμπηδες». Μάλιστα δεν έκρυψε την έκπληξή του που δεν έφυγε μετά την ήττα από την Γουέστ Χαμ, ενώ επισήμανε πως πλέον είναι ενοχλητικός για τη Γιουνάιτεντ, καθώς δεν έχει καμία επαφή με τους παίκτες του.

"I'm surprised that he survived after Saturday"

"I think he's embarrassing the club."

