Μουρίνιο: «Ρώτα τον δημοσιογράφο πίσω σου, μου έχει βάλει κοριό» (vid)

«Μίλησε ο Ζινεντίν Ζιντάν μαζί σας στο τηλέφωνο για να σας πει ότι δε θέλει να πάρει τη θέση του;» ήταν η ερώτηση στον Μουρίνιο και ο Πορτογάλος τους... πάγωσε «Να ρωτήσεις εκείνον τον δημοσιογράφο , που είναι και πίσω σου και έγραψε γι’ αυτό. Αυτός έχει βάλει κοριό στο τηλέφωνό μου».

Journalist: “The English press said Zidane called you to assure you he didn’t want your position.”

Mourinho: “Ask the guy behind you, he wrote it.”

Neil Custis: “Oh yeah, he has!”

Mourinho: “He put a bug on my phone.”

