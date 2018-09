Ναζιστικός χαιρετισμός από οπαδό της Λιόν στο «Etihad» (vid)

Ο ένας ν' αποτελεί ντροπή και ο άλλος να δείχνει το σωστό πνεύμα...

Στην εξέδρα όπου φιλοξενήθηκαν οι οπαδοί της Λιόν στο «Etihad» για την αναμέτρηση με τη Σίτι στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League, ένας εκ των φίλων της γαλλικής ομάδας θέλησε να δηλώσει την... περηφάνια του για τις ναζιστικές του πεποιθήσεις, τη στιγμή που κάποιος άλλος δίπλα του κανόνιζε με Άγγλο οπαδό να βρεθούν έξω από το γήπεδο για ν' ανταλλάξουν αναμνηστικά...

Nazi Salute in the Lyon end tonight. No need for that in football. pic.twitter.com/315YAqVkny

— (@DrCugat) September 19, 2018