Κλάτενμπεργκ: «Απορώ με τους διαιτητές, θα έδινα κίτρινη στον Κριστιάνο» (vid)

Ο Πορτογάλος αστέρας είναι το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων... ωρών μετά την άδικη αποβολή του στο ματς του «Μεστάγια», αφού η απόφαση που πάρθηκε ήταν πως απώθησε βίαια τον Μουρίγιο, ωστόσο έκανε κίνηση να του τραβήξει τα μαλλιά όταν βρισκόταν στο έδαφος, αν και ούτε αυτό μπορεί να «σηκώσει» την κόκκινη κάρτα.

«Ο ρέφερι, Φέλιξ Μπριχ δεν είχε δει τον τρόπο που ο Κριστιάνο έριξε τον Μουρίγιο πάνω στην κίνησή του και ο βοηθός του στη γραμμή της εστίας ίσως θεώρησε ότι του έδωσε αγκωνιά. Έπειτα, ο Κριστιάνο φανερά εκνευρισμένος έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του αντιπάλου του.

Η επαφή δεν είναι τέτοια που αποτελεί βίαιη συμπεριφορά και δεν καταλαβαίνω γιατί το έκριναν έτσι οι διαιτητές. Εγώ θα έδινα φάουλ στη Βαλένθια και από μια κίτρινη στους δύο παίκτες» έγραψε ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, νυν επικεφαλής διαιτησίας στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας και στο παρελθόν έχει «σφυρίξει» τελικό Euro, Champions League και ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

This is the reason why he get's red card. Take some referee classes please pic.twitter.com/gY6kfMhQdw

— Super_Maikel (@SuperMaikel1) September 20, 2018