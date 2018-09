Ο Κώστας Μανωλάς είχε αφήσει εκτός ημιτελικών πέρυσι την Μπαρτσελόνα με το γκολ του και το κοινό της Ρεάλ δεν έκρυψε την εκτίμησή του για αυτό. Η Ρόμα αντιμετώπισε την Ρεάλ στην Μαδρίτη και στο άκουσμα του ονόματος του Έλληνα αμυντικού από τα μεγάφωνα οι οπαδοί των γηπεδούχων τον αποθέωσαν!

Kostas Manolas appears to be pretty popular with the Real Madrid fans #ASRoma #UCL pic.twitter.com/JzfCksKpaV

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 19, 2018