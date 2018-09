Κι όμως, ο Σαλάχ πανηγύρισε το γκολ του Φιρμίνο (vid)

Ο Σαλάχ είχε αντικατασταθεί όταν οι «κόκκινοι» κατάφεραν την τελευταία στιγμή να πάρουν τη νίκη στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League, έχοντας βρεθεί σε κακό βράδυ και έχοντας μάλιστα κάνει λάθος στο ξεκίνημα της φάσης από την οποία ο Νεϊμάρ κάνει την ασίστ στον Μπαπέ για το προσωρινό 2-2 στο τελευταίο 10λεπτο.

Η κίνηση του «Φαραώ» να πετάξει κάτω ένα μπουκάλι τη στιγμή των πανηγυρισμών για το γκολ του Φιρμίνο στις καθυστερήσεις προκάλεσε διαφορετικές εντυπώσεις, όμως αυτές διορθώνονται με το βίντεο που αποτυπώνει τον διεθνή επιθετικό να πανηγυρίζει προτού τελικά ξεσπάσει και εκφράσει την ανακούφισή του αλλά και την οργή του για το προσωπικό του λάθος που λίγο έλειψε να κοστίσει στην ομάδα του.

Salah ACTUALLY celebrated Firmino’s goal. He was happy and took his relief out on the bottle afterwards. He really needs a break. pic.twitter.com/mq2rfmGo6s

— Samue (@VintageSalah) September 18, 2018